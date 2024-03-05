Иппотерапия от altapress.ru. Расслабляющее видео после тяжелого рабочего дня

Самое удивительное животное, которое способно перенимать настроение человека — это лошади. Altapress.ru публикует успокаивающее видео из конного клуба “Тандем” и немного рассказывает об иппотерапии.

Лошади зимой.

Иппотерапия помогает детям и взрослым избавить от стресса, развить эмоциональный интеллект и успокоиться. В трудные для человека времена лошадь способна отвлечь его от тревожных мыслей и забот.

Конный клуб «Тандем» открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Барнаул, село Власиха, ул. Мамонтова, 160.

Почитать подробнее об иппотерапии можно здесь.

Анастасия Анпилогова

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Взято отсюда

06.03.2024