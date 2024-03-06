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Итоги конкурса на комплектование книжных фондов

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Итоги конкурса на комплектование книжных фондов

В регионе подвели итоги конкурса на переоснащение муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, Алтайского края по модельному стандарту (комплектование библиотечных фондов за счёт средств краевого бюджета) в 2024 г.

В конкурсе приняли участие все 69 муниципальных образований. Одним из главных условий конкурсов было выполнение в 2023 г. обязательств по выделению финансовых средств из бюджета муниципального образования на комплектование библиотечных фондов книжными изданиями – в совокупности было выделено 6,43 млн. руб. на приобретение более 16 тыс. книг.

Победителями конкурса признаны 68 муниципальных образований/городских округов (Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский, Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирский).

Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова будет обеспечено приобретение художественной и отраслевой литературы для детей и взрослых, изданной в 2022 — 2024 гг. российскими издательствами на сумму 1,8 млн. руб. за счет средств Государственной программы «Развитие культуры Алтайского края». Всего на комплектование общедоступных библиотек региона по программе будет направлено 4,8 млн. руб.

Взято отсюда.

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Итоги конкурса на комплектование книжных фондов

Итоги конкурса на комплектование книжных фондов

В регионе подвели итоги конкурса на переоснащение муниципальных библиотек и…

Узнать больше
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