Иван Лоор выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Самойленко

С прискорбием узнал, что 10 января в возрасте 89 лет ушел из жизни Владимир Самойленко, бывший руководитель племзавода «Бурлинский», ветеран сельскохозяйственной отрасли. Прекрасно знал Владимира Григорьевича как человека, посвятившего всю свою жизнь сельскому хозяйству, в частности, становлению и развитию племзавода «Бурлинский».

Более того — Владимир Самойленко внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства не только родного Бурлинского района, но и всего Алтайского края. Это был большой профессионал, открытый и правдолюбивый человек с активной жизненной позицией, замечательный товарищ и друг.

Его всегда отличали порядочность, принципиальность, требовательность к себе и к людям. Скорблю и выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким этого замечательного человека.

Депутат государственной Думы России

Иван Лоор

Взято отсюда.

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