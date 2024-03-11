реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Из Алтайского края незаконно пытались вывезти 5 тысяч тюльпанов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Из Алтайского края незаконно пытались вывезти 5 тысяч тюльпанов

Сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли незаконный вывоз тюльпанов за границу.

Инцидент произошел 6 марта в Третьяковском районе. В ведомстве уточняют, что установлено отсутствие фитосанитарного сертификата при попытке вывоза 5 тысяч тюльпанов в Республику Казахстан. Это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции с территории Российской Федерации.

В результате груз вернули отправителям.

Всего с начала года инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай на российско-казахстанском участке проконтролировано более 114 375 тонн (зерновая продукция), 35 233 штук (срезы цветов, саженцы) и свыше 29 тыс. м. (пиломатериалы) подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости района алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото Землетрясение магнитудой 4,5…

В Приморском крае ликвидировали все природные пожары

Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото Природные…

Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото Открытое горение в…

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77…

Незаконная рубка леса. Архивное фото Уголовное дело о контрабанде более…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp