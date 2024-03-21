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Из-за переполнения и разлива дренажного канала в Бийске пострадали подвалы, погреба и дома

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Из-за переполнения и разлива дренажного канала в Бийске пострадали подвалы, погреба и дома

Дренажный канал «Голубой Дунай» переполнен талыми водами, которые стали подтапливать окружающие его улицы.

Автобусный маршрут № 77 пришлось временно отменить – машины просто не могли преодолеть глубокие лужи. На улице Угольной затопило подъезды, в погребах частных домов – вода. Спасатели получили сигнал о подтоплении домовладений по улице Воронежской. Все они – в низине, куда вода пришла из переполненного канала. Из мешков с песком соорудили временную дамбу. Это помогло не допустить разлива воды на улице Угольной. Сейчас коммунальные службы продолжают откачивать воду. В мэрии определили еще одно место отсыпки русла «Голубого Дуная» – со стороны улицы Трофимова. За ситуацией следят специалисты городского Управления ГО и ЧС. Они перешли на режим круглосуточного дежурства.

Взято отсюда.

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