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Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, с. Хабары

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Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, с. Хабары

Приём граждан в отделе ЗАГС, с. Хабары не будет осуществляться 24 февраля 2024 года. Для получения услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния вы можете обратиться в любой удобный для вас орган ЗАГС Алтайского края. Спасибо за понимание!

Взято отсюда.

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