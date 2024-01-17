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Известный сибирский автоблогер Андрей Борода умер в 32 года

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Известный сибирский автоблогер Андрей Борода умер в 32 года

Фото: Кадр из видео YouTube

Предварительно, криминала в смерти автоблогера нет. Вероятно, у мужчины были хронические проблемы со здоровьем. Эксперты также проверят его организм на следы наркотиков

Известный автоблогер из Красноярска Андрей Борода (настоящее имя – Андрей Шипило) умер 16 января в возрасте 32 лет. Его тело нашли у него дома около 11.00, сообщает ” АиФ-Красноярск “.

По словам супруги Шипило, предварительной причиной смерти является оторвавшийся тромб. Точную причину смерти блогера определят после вскрытия.

На начало 2024 года на You-Tube-канал Шипило Siberian Beard подписано более 670 тысяч человек. Он посвящен обзору автомобилей и видео на автомобильную тематику. Последнее видео блогера было опубликовано 29 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что российский актер Адылбек Атыхаев умер 12 января в возрасте 57 лет. Он известен по своей роли дворника в серии фильмов “Елки”.

Взято отсюда.

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