Известный сыродел Олег Сирота пригрозил отобрать у Алтая бренд “Советский”

Известный в России сыродел, руководитель компании “Русский пармезан”, Олег Сирота на прошлой неделе побывал в Барнауле и сделал несколько громких заявлений. Например, пообещал отсудить торговую марку “Советский”, которой долгое время пользовались местные сыродельные предприятия.
Олег Сирота, сыродел.
1 марта Олег Сирота провел встречу со студентами Международного колледжа сыроделия и аграрного университета.
А перед этим ответил на вопросы журналистов. Altapress.ru спросил, как он относится к тому, что некоторые его коллеги считают сыр “Советский” пережитком прошлого, и есть ли у этого продукта будущее.
Олег Сирота,
сыродел, руководитель компании “Русский пармезан”:
Если ваши местные производители не хотят продвигать бренд сыра “Советский”, мы его отсудим и заберем, и у нас он попрет. В моей линейке одним из самых популярных является сыр “Пошехонский”, который в былые годы считался так себе. У нас он в тройке по продажам. Сыром “Советский” тоже надо заниматься. Если он пылится в углу, никому не нужный, тогда рано или поздно на него обратит внимание кто-то другой. Надо брать и продвигать. Сыр сам себя не сварит, продажи сами себя не сделают.
Олег Сирота также высказался относительно лидирующей позиции Подмосковья по объемам производства сыра. Напомним, еще два года назад на первом месте в России по выпуску данного продукта был Алтайский край.
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Олег Сирота,
сыродел, руководитель компании “Русский пармезан”:
Мы очень сильно нарастили объемы производства. В Подмосковье была принята региональная программа поддержки сыроделия. Есть своя поддержка малых форм – гранты до 35 млн рублей для небольших предприятий. Существуют компенсации части затрат на строительство в размере до 20%, поддержка инфраструктурных проектов. Могу сказать, что прорыв подмосковного сыроделия – это вклад малого бизнеса. В нашем регионе таких предприятий, как у меня, уже больше сотни.
По словам Олега Сироты, в Барнауле он прошел по магазинам, оценил сырный ассортимент.
“Достойный выбор, далеко не каждый регион в стране может таким похвастаться. Мой самый большой любимец из алтайских производителей – кооператив “Рикон”. У него хороший выбор кавказских видов сыров”, – отметил Сирота.
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По данным Алтайкрайстата, в 2023 году в регионе увеличилось производство сыра на 11,8% и составило 65,7 тыс. тонн. А вот производство сырного продукта с заменителями молочного жира чуть-чуть сократилось.
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Взято отсюда
04.03.2024