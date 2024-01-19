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Жесткое ДТП на ул. Кутузова в Барнауле, есть пострадавшие

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Жесткое ДТП на ул. Кутузова в Барнауле, есть пострадавшие

Серьезное ДТП на повороте на Кутузова. По словам очевидца, человек за рулем без сознания. Сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

В других пабликах сообщают о двух пострадавших, в том числе говорится о женщине, которая себя чувствует очень плохо.

Официальное сообщение МВД:

Госавтоинспекция г. Барнаула проводит проверку по факту столкновения двух транспортных средств.

Сегодня в 10 часов 40 минут в городе Барнауле на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор произошло дорожно- транспортное происшествие.

На место незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы. Предварительно установлено, что водитель 56-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2105, при движении не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир-женщина автомобиля ВАЗ 2105 получили телесные травмы и были доставлены в ГБ1 для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции г. Барнаула.

Взято отсюда.

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