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Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

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Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

Новый год в Алтайском крае начался с жесткой аварии, которая случилась в районе барнаульского поселка Черницк.

Инцидент произошел 1 января в 10:50 на 43 километре автодороги «Калманка-Новороманово-Лебяжье». В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что водитель – мужчина 1979 года рождения, будучи за рулем машины «Ниссан Либерти» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением мужчины, 1963 года рождения.

В результате аварии водитель и три пассажира автомобиля «Ниссан Либерти» получили различные травмы: водитель и пассажир-женщина 1979 года рождения госпитализированы. Пассажирам-мужчинам 2003 и 2001 годов рождения оказана помощь на месте, не госпитализированы.

Пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай» женщина 1963 года рождения также госпитализирована.

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