Жесткое ДТП произошло в Зональном районе

4 января в Зональном районе водитель не уследил за скоростью и попал в серьезное ДТП.

Инцидент произошел в 10:45 на 319 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Водитель 1964 года рождения, будучи за рулем иномарки «Тойота Королла», двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу и совершил столкновение автомобилем ГАЗ-2790.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Тойота» и его пассажир – женщина 1972 года рождения, была оказана медицинская помощь, госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель автомобиля ГАЗ получил различные травмы, оказана медицинская помощь, не госпитализирован, уточнили в Госавтоинспекции Алтайского края.

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Взято отсюда.

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