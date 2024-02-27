Жильцам аварийной барнаульской двухэтажки разрешили забрать личные вещи из квартир

Недавно здание горело.

Источник фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

25 февраля в аварийном доме № 42 на улице Строительной 2-й в Барнауле произошел пожар, после чего специалисты признали его непригодным для эксплуатации. Администрация Железнодорожного района ввела в границах здания режим повышенной готовности.

Сейчас сотрудники полиции обеспечивают охрану имущества, находящегося в оставленных квартирах. Краевые спасатели также дежурят в доме, сообщает УГОЧС и ПБ . Разработан график, по которому жильцы в сопровождении спасателей могут забрать личные вещи.

Большая часть из них временно переехала к родственникам; многодетную семью разместили в социальной гостинице. Одного жителя дома — в пункте временного размещения на базе спортшколы.

Взято отсюда.

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