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Жильцы двухэтажки по 2-й Строительной улице, где произошёл пожар, остались без крова

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Жильцы двухэтажки по 2-й Строительной улице, где произошёл пожар, остались без крова

Их дом признали непригодным для дальнейшего проживания.

Накануне ночью в доме, который два года назад был признан аварийным, произошло возгорание в квартире на первом этаже. Огонь повредил 30 квадратных метров площади. Из плотного задымления огнеборцы вывели 14 человек. Некоторые успели покинуть горящий дом самостоятельно. Также своими силами они эвакуировали детей через окно из квартиры на втором этаже.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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