Житель Алтая сбросил с моста на лед семерых щенков

Фото: кадр видео "Односельчане: Узнезя+"
Все щенки после падения на лед с высоты погибли. Мужчина сел в машину и уехал. По словам очевидца, это произошло на мосту у села Аскат
В пабликах Республики Алтай распространяется жуткая история гибели семерых щенков. В частности, об этом написало сообщество ” Горно-Алтайская сорока ” во “ВКонтакте”.
Один из жителей заметил, как мужчина на мосту вытряс черно-белых щенков на лед с моста над Катунью в районе села Аскат. После этого он сел в машину и уехал. Все щенки погибли.
Большинство пользователей соцсетей осудили поступок и назвали мужчину живодером.
Ранее в Республике Алтай приняли закон об эвтаназии бездомных животных .
Взято отсюда.
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