Житель Алтая сбросил с моста на лед семерых щенков

Фото: кадр видео "Односельчане: Узнезя+"

Все щенки после падения на лед с высоты погибли. Мужчина сел в машину и уехал. По словам очевидца, это произошло на мосту у села Аскат

В пабликах Республики Алтай распространяется жуткая история гибели семерых щенков. В частности, об этом написало сообщество ” Горно-Алтайская сорока ” во “ВКонтакте”.

Один из жителей заметил, как мужчина на мосту вытряс черно-белых щенков на лед с моста над Катунью в районе села Аскат. После этого он сел в машину и уехал. Все щенки погибли.

Большинство пользователей соцсетей осудили поступок и назвали мужчину живодером.

Ранее в Республике Алтай приняли закон об эвтаназии бездомных животных .

Взято отсюда.

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