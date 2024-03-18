Житель Алтайского края получил почти пять с половиной лет за угон автомобиля и угрозу убийством

Неуважительное отношение к собственным родителям довело жителя Смоленского района до колонии строгого режима. Мало того, что мужчина с юности не дружил с законом, в уже довольно солидном возрасте «наработал» за один вечер на две статьи Уголовного кодекса РФ.

Угон и разбитые окна

Патруль полиции задержал 21 июня 2023 года жителя села Сычёвка, 41-летнего Николая Туркина (фамилия изменена). Сначала сотрудники правопорядка приехали к реке за селом, где Николай как раз купался вместе с другом и увидев, что на берегу появились люди в форме, предпочел скрыться… Приятель же беглеца подошел к полицейским и от них узнал, что Николай угнал у отца машину, на которой мужчины, вообще-то, и приехали на пляж. Как Туркин выгонял автомобиль из гаража, его товарищ не видел, не слышал звук двигателя, в автомобиль сел на значительном расстоянии от усадьбы.

Через некоторое время Туркина все же задержали. Мужчина, как оказалось, скрылся не только потому, что не хотел отвечать за угон, он бросился к родительскому дому, чтобы расправиться с отцом. С яростью он ворвался во двор, кричал, что убьет… Но пожилой человек спрятался от взбешенного сына в кустах. Свою злость тот выплеснул, расхлестав руками окна в гараже. Тогда уже мать вызвала полицейских и скорую помощь… Как эта семья дожила до таких событий, изучали следствие и суд. В отношении Николая Туркина было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям УК РФ, одна из которых предусматривает наказание за угон автомобиля, вторая – за угрозу убийством.

Отмечал рождение сына

Туркин, когда пришел в нормальное состояние, рассказал оперативникам, а потом и следователю, что тот злополучный день поначалу не предвещал никакой беды. Около 10 часов утра Николай встретил своего знакомого. В ходе разговора предложил ему пойти в гараж к своим родителям, там устроить застолье с горячительными напитками, поскольку у него родился сын.

Приятель согласился. Родители Туркина не были против. Мать выдала закуску. Когда деньги закончились, участникам застолья захотелось продолжения. Тогда Николай решил распилить кузов своего автомобиля ВАЗ 2109, который находился в огороде на усадьбе родителей, и сдать железо в пункт приема металлов. Отец помог это сделать.

Выручка составила 7000 рублей, и мужчины купили еще горячительных напитков. Отец поставил свой автомобиль, на котором увезли металл в пункт приема, и присоединился к застолью. Сидели спокойно и мирно разговаривали. Затем отец сильно опьянел и ушел на веранду дома, лег на диван.

В тот день была жара, и Николаю захотелось искупаться. Поэтому он решил взять родительскую машину и съездить на пляж. Удостоверения на право управления автомобилем у Туркина нет. Он был лишен его в 2015 году и больше не получал. Но это мужчину не смущало. Он прошел на веранду, где отец в это время дремал, и спросил разрешения взять автомобиль. Якобы услышав в ответ на просьбу нечто невнятное, все-таки не отказался от своих планов.

Чтобы не было слышно, как Николай заводит двигатель, он включил нейтральную скорость, выкатил машину из гаража. Так он откатил ее от дома примерно на 100 метров, после чего сел за руль… Когда на речке Туркин увидел, как туда подъезжают сотрудники ДПС, сразу понял, что они ищут именно его, поэтому быстро встал и побежал домой, чтобы переодеться, а потом совсем уехать из села.

Через огород соседей забежал в усадьбу родителей, споткнулся и ударился правым коленом о металлический лом. В это время на крыльцо вышел отец, и Николай от злости, что тот пожаловался в полицию, а также от боли в колене крикнул: «Тебя так же этим ломиком пришибить бы»… На самом деле, якобы никакого вреда родителю причинять не собирался.

Последняя капля

В суде Николай Туркин также полностью признал свою вину, заявив, что вовсе не желал зла родителю. Видимо, мужчина надеялся – родители в очередной раз простят его. Именно в очередной, так как выяснилось – издеваться над ними он стал уже давно и систематически.

Как рассказал в суде отец Николая, тот жил отдельно от них. У мужчины есть супруга, недавно родился ребенок. Но Туркин в нетрезвом состоянии мог в любое время прийти к родителям, вести себя агрессивно, без какого-либо повода кричать, оскорблять, угрожать расправиться разными изощренными способами.

Неоднократно родители Николая писали заявление по поводу избиения, но всегда в итоге жалели сына, в суде примирялись. В тот день, когда мужчина угнал автомобиль, его отец заявил в полицию, так как уже устал от выходок сына, хотел, чтобы того забрали хотя бы на 15 суток.

Мать Туркина рассказала примерно то же самое. А вечер, когда случился очередной конфликт, еще как запомнился. Женщина вышла из дома и у крыльца увидела своего сына с металлическим ломом в руках. Спросила: «Что, совсем озверел?» Потребовала, чтобы он бросил лом. В ответ Николай стал кричать: «Где батя, я его буду убивать!» Потом воткнул лом в землю, заявив: «Я его в сердце бати воткну»… Дойдя до гаража, стал бить кулаками по окнам. В тот момент, как заявила суду женщина, в сыне было столько агрессии, ненависти, что он мог сделать все, что угодно, если увидел бы своего отца.

Как сообщила «АП» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Алтайского края Ирина Сергеева, суд признал Николая Туркина виновным в том, что ему инкриминировалось. За угон и угрозу убийством мужчине назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы. А поскольку ранее он еще был осужден за хранение наркотиков, то окончательный срок вырос до 5 лет 4 месяцев. Отбывать его Туркин будет в колонии строгого режима. Может быть, этого времени хватит, чтобы он все-таки взялся за ум.

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Взято отсюда.

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