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Житель Алтайского края попал в ДТП с перевертышем на Алтае

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Житель Алтайского края попал в ДТП с перевертышем на Алтае

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Алтай

Автомобилист не учел дорожные условия, слетел с дороги, после чего его машина перевернулась. После ДТП мужчину доставили в больницу

Ночью 28 декабря в Горно-Алтайске произошла авария с участием 53-летнего жителя Алтайского края, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram -канале.

Примерно в 23.00 водитель Тoyota Corolla ехал в районе дома №1 на улице Бийской. Управляя авто, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части, опрокинув машину.

В результате ДТП автомобилист из Алтайского края получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в республиканскую больницу.

В настоящее время правоохранители проводят административное расследование по факту случившегося.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае на трассе в ДТП перевернулся мусоровоз. Авария случилась у Завьялово на перекрестке.

Взято отсюда.

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