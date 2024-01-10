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Житель Алтайского края задержан за совершение государственной измены

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Житель Алтайского края задержан за совершение государственной измены

УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 г.р., действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России.

Установлено, что житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений он направил видеозапись со своей присягой.

После этого в ходе общения на протяжении длительного времени неоднократно заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. Исполняя задания «куратора», мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения.

Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу.

Взято отсюда.

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