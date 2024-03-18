Житель Алтайского края заплатит штраф за курение в самолете

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Пассажир не удержался и решил покурить сигарету в туалетной комнате лайнера. Полиция задержала нарушителя и составила в его отношении протокол

В Барнауле полицейские задержали пассажира из Санкт-Петербурга, который позволил себе покурить на борту. Об инциденте сообщила транспортная полиция Сибири в Telegram-канале.

36-летний житель Алтайского края во время перелета Санкт-Петербург – Барнаул курил табачную сигарету в туалете. Ведомство опубликовало кадры задержания нарушителя.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Ранее бортпроводники авиакомпании “Победа” перед вылетом предположили, что один из пассажиров лайнера покурил. Сам мужчина пояснял, что курил на улице, а запах табака исходит от его одежды. Но командир экипажа принял решение о снятии пассажира с рейса . Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело .

Взято отсюда.

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