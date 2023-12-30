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Житель Алтайского села осужден за торговлю наркотиками и их производство

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Житель Алтайского села осужден за торговлю наркотиками и их производство

Алтайский краевой суд рассмотрел дело 23-летнего жителя Егорьевского района, который увлекся торговлей запрещенными веществами, когда искал источник заработка в Интернете. Кроме того, молодой человек устроил в хозяйственной постройке сельского дома, который арендовал, целую нарколабораторию.

Как сообщила «Алтайской правде» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Юлия Шиповалова, когда парень был задержан, полицейские изъяли у него при обыске свыше 800 граммов произведенного в постройке наркотика. В беседе с сотрудниками правопорядка фигурант, возбужденного уголовного дела, честно признался, что делал это по заданию своих «кураторов-работодателей» из Всемирной сети. Те, оценив химические «таланты» парня, даже собирались расширить производство.

Но теперь молодому человеку придется отбывать 13 лет в колонии строгого режима. На такой срок «потянули» старания юного торговца и изготовителя запрещенных веществ.

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Взято отсюда.

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