Житель алтайского села сел за руль пьяным и избил инспектора ГИБДД

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Водитель устроил ДТП с грузовиком и скрылся с места происшествия. Его машину нашли в ограде дома. Водителя доставили в больницу, где он избил инспектора ГИБДД

В Павловском районе Алтайского края местного жителя судят за совершение “пьяного” ДТП и избиение сотрудника ГИБДД. Ранее 59-летнего мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года возле магазина в селе Павловск. Пьяный мужчина сел за руль и наехал на грузик, который разгружал продукты. После этого он скрылся с места ДТП, однако вызванный наряд ГИБДД вскоре нашел его автомобиль в ограде дома.

Водителя доставили в больницу для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В медучреждении мужчина ударил инспектора ГИБДД в лицо и повалил на пол.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В Горно-Алтайске 41-летний местный житель за рулем иномарки Nissan Serena врезался в опору ЛЭП и въехал в фасад жилого дома. Мужчина сел за руль без прав и с признаками опьянения. Пострадали сам водитель и 35-летняя пассажирка.

Взято отсюда.

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