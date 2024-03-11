Житель алтайского села убил своего друга топором и лег спать

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Благовещенского района, который обвиняется в убийстве друга.

В декабре 2023 года мужчина распивал спиртное с 57-летним приятелем и знакомой у себя дома. В ходе застолья мужчины поругались. Спор завершился тем, что хозяин топором ударил друга по голове.

После этого он спокойно лег спать и только утром обнаружил безжизненное тело своего знакомого.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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