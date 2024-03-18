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Житель Барнаула украл у коллеги портмоне и обручальное кольцо

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Житель Барнаула украл у коллеги портмоне и обручальное кольцо

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли заявление о похищении портмоне и обручального кольца у 49-летнего сотрудника одного из предприятий.

Мужчина рассказал, что оставил деньги и ценности в личном шкафчике в раздевалке на работе. По его словам, в портмоне находились четыре тысячи рублей, а в совокупности ущерб он оценил в 40 тысяч рублей. «Также заявитель отметил, что раздевалка на ключ не закрывалась», — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Довольно быстро полицейские вышли на злоумышленника. Им оказался коллега потерпевшего – 20-летний барнаулец. Ранее у него проблем с законом не было. Свою вину он отрицать не стал. Во время обыска у него в квартире было найдено золотое кольцо. А вот похищенные деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Взято отсюда.

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