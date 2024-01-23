Житель Бийска нечаянно убил на охоте подростка

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Бийска. Он обвиняется в причинение смерти по неосторожности.

В ноябре 2023 года мужчина поехал на охоту со своим тестем и его 14-летним сыном в одном из сел Бийского района. После охоты он решил разрядить ружье на переднем сидении автомобиля.

В нарушение правил безопасности он направил ствол в сторону заднего сидения, на котором находился подросток. После чего допустил неконтролируемое нажатие на спусковой механизм, и произошел выстрел. Дробовой заряд попал в голову мальчика. От полученной травмы он скончался в реанимации, сообщили в СК по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в суд, которому предстоит дать юридическую оценку произошедшему, отметили в прокуратуре Алтайского края.

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