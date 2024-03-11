Житель Бийска пожаловался, что его погреб в доме превратился в настоящий парник

Фото: pixabay.com

По словам пенсионера, жалоб на землю у него никогда не было, однако в этот раз земля около дома оттаяла, стала рыхлой и излишне напитанной влагой

Житель Сорокино Леонид Семенов рассказал, что его погреб во дворе по улице 2-й Красносельской превратился в парник, пишет “Бийский рабочий” .

“Эта история началась с октября. Но пока отопления не было, не так было заметно. Как дали отопление, все вокруг начало таять. Три недели назад я вызвал тепловиков, приехали, посмотрели, один залез в колодец, послушал, говорит: шипит, где-то, значит, порыв. Но сказали, пока не потеплеет, работать не смогут“, – отметил он.

Всего такая проблема затронула два дома на улице. Теперь все, что хранят жильцы в погребах, портится из-за отсутствия прохлады. Воды там нет, однако земля сильно нагрелась и постоянно идет пар.

“Морковка – пропала, капуста свежая, упакованная – пропала, свекла – на выброс. Картошка-то и та вся проросла. А еще банок там было много, я перенес их в подполье, переместил хранение. Остался компот, на который надеялся, что сохранится“, – пожаловался мужчина.

Позже специалисты СГК осмотрели двор и заявили хозяевам, что порыв, который изменил температурный режим на их земле, не на их трубах. На другой день приехали сотрудники Водоканала, которые также не подтвердили, что проблема по их части.

Сам пенсионер предполагает, что прорыв холодной воды случился в старой трубе малого диаметра, которая проходит поперек магистральных от тепловиков.

“Труба идет по моему огороду и заворачивает к колодцу. И проблема в том, что идет постоянная подпитка этой холодной воды, она нагревается об горячие трубы и идет к нам, на угол, к веранде и в погреб. Сейчас там 10 градусов, а должно быть два, максимум – четыре градуса“, – отметил Леонид Семенов.

В Водоканале решение проблемы все же нашли: приехали и перекрыли трубу, которая, возможно, дала течь. С хозяевами подписали акт.

“Отключили, получается, холодную воду другому дому. Если кран будет держать, то все успокоится, если нет – ситуация ухудшится. Но кран, в котором перекрыли пока воду, ему столько же лет, сколько этому дому – 30, он наверняка плохо держит“, – поделился опасениями пенсионер.

Ранее стало известно, что в Барнауле удалось остановить поток воды на проспекте Красноармейском.

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости алтая видео ,