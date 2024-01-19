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Житель Бийска признался в поджоге машины депутата городской Думы

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Житель Бийска признался в поджоге машины депутата городской Думы

Фото: t.me/mvd222

Мотивы возможного поджигателя не уточняются. Предварительный ущерб оценивается более чем в 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело

В Бийске задержали подозреваемого в поджоге иномарки депутата городской Думы. В совершении преступления признался 37-летний житель Смоленского района, сообщает пресс-служба полиции Алтайского края в Telegram-канале.

Злоумышленника заключили под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, автомобиль Toyota Fortuner сгорел в Бийске на улице Кутузова в ночь на 14 января. Дорогостоящая иномарка была припаркована около одной из многоэтажек. Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

Взято отсюда.

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