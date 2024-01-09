Житель Бийского района напал на фельдшера

Вечером 6 февраля в селе Шебалино Бийского района в один из домов по вызову приехала женщина-фельдшер. Тогда еще даже не подозревала, чем закончится рабочий день.

В Прокуратуре Алтайского края уточнили, что фельдшер приехала, чтобы помочь женщине, которая упала в погреб и получила травму. Однако по приезду на нее напал мужчина, находившийся в помещении.

В связи с этим Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку.

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Взято отсюда.

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