Житель Егорьевского района обвиняется в покушении на убийство родственника

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 40-летнему жителю Егорьевского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, вечером 1 марта 2024 года около кафе в одном из сел Егорьевского района между обвиняемым и посетителем заведения произошёл конфликт, при этом двоюродный брат фигуранта вступился за его оппонента. Затаив обиду на родственника, обвиняемый ушел к себе домой и, взяв кухонный нож, направился к нему. Находясь на территории домовладения брата, в ходе словесной ссоры он нанес ему три ножевых ранения в область живота. Мужчина не довел свой преступный умысел до конца по независящем от него обстоятельствам, поскольку 35-летнему потерпевшему удалось убежать, а после он был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана своевременная помощь.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако на путь исправления не встал. По ходатайство следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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