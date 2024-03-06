Житель Горно-Алтайска получил штраф за запуск дрона на главной улице города

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Мужчина без разрешения запустил беспилотник в центре города. По инициативе транспортного прокурора владельца дрона привлекли к ответственности

В Горно-Алтайске местного жителя привлекли к административной ответственности за запуск беспилотника, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в январе 2024 года мужчина без разрешения отправил в полет свой незарегистрированный квадрокоптер в районе проспекта Коммунистического. План полета в соответствующие органы он не подавал.

В итоге владельца дрона за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов оштрафовали на 32 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае прошел первый мультиспортивный фестиваль, в который включили гонки дронов.

Взято отсюда.

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