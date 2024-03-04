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Житель города Барнаула предстал перед судом по обвинению в убийстве мужчины из самодельного огнестрельного оружия

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Житель города Барнаула предстал перед судом по обвинению в убийстве мужчины из самодельного огнестрельного оружия

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

По данным следствия, обвиняемому стало известно, что подруга его сожительницы поругалась со своим гражданским мужем и ушла из дома. Вечером 2 декабря 2023 года они втроем пришли в дом последней, чтобы затопить печь. В это время появился бывший сожитель подруги и стал настойчиво стучать в дверь, а также пытаться пролезть в жилище через окно. Обвиняемый с целью разобраться вышел во двор, где избил мужчину, а после этого из взятого с собой переделанного револьвера с самодельными патронами произвел не менее двух выстрелов в голову потерпевшего и нанес ему не менее двадцати пяти ударов складным ножом в шею и туловище. От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. После произошедшего фигурант ушел к себе домой, попытавшись избавиться от следов преступления. Однако уйти от ответственности ему не удалось, по «горячим следам» он был задержан, а в надворной постройке его домовладения был обнаружен револьвер, из которого совершено убийство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

 

Взято отсюда.

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