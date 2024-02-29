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Житель города Барнаула признан виновным в покушении на убийство супруги брата

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Житель города Барнаула признан виновным в покушении на убийство супруги брата

Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2023 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому своего брата и стал стучать в дверь молотком. Супруга брата, находившаяся дома одна с малолетним внуком, попросила родственника перестать шуметь, чтобы не напугать ребенка. Женщина попыталась вытолкнуть мужчину на улицу. Разозлившись, злоумышленник нанес молотком более 20 ударов по голове и телу потерпевшей, после чего скрылся. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось по независящим обстоятельствам – женщине вовремя была оказана медицинская помощь.

В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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