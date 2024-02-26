Житель города Барнаула признан виновным в убийстве бывшей супруги, замаскированном под безвестное исчезновение

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года осужденный расторг брак с супругой, совместно с которой воспитывал малолетних детей. Однако на неоднократные просьбы женщины покинуть жилье, мужчина отвечал отказом. На фоне этого между ними постоянно происходили конфликты, в ходе которых осужденный оскорблял бывшую супругу и применял в отношении нее физическую силу. В ночь с 4 на 5 января 2023 года между ними вновь произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил женщину за шею и стал сдавливать органы дыхания до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. При этом злоумышленник знал, что в соседних комнатах спят дети. С целью сокрытия следов преступления, он положил тело потерпевшей в мешок и вынес его на крышу дома, где спрятал, засыпав снегом. Утром, чтобы отвести от себя подозрение, мужчина ответил с телефона бывшей супруги на сообщение ее коллеги, что задерживается и будет позже на работе. А затем выключил телефон и спрятал его в техническом шкафу подъезда дома, личные вещи потерпевшей и паспорт он выбросил в мусорный бак. После того, как родственники и друзья женщины подали заявление в правоохранительные органы о ее безвестном исчезновении, злоумышленник хладнокровно убеждал следователей и оперативников, что бывшая супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома. Однако собранный характеризующий материал говорил об обратном – женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей.

Совместными усилиями следователей СК и оперативных сотрудников полиции, убийство, замаскированное под безвестное исчезновение, удалось раскрыть в короткий срок. Под тяжестью собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств, бывший супруг потерпевшей признался в совершении преступления и указал на место, где спрятал тело женщины.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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