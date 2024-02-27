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Житель Казани может получить пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки

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Житель Казани может получить пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки

Фото: pixabay.com

Обвиняемый орудовал в основном в городах Урала и Поволжья. Там он находил одиноких пенсионерок, проникал в их квартиры, душил пожилых женщин и крал деньги

Житель Казани Радик Тагиров может получить пожизненный срок за убийство 31 пожилой женщины в 15 городах России. Такое наказание потребовала для него прокуратура, сообщает ТАСС .

Окончательно назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Считаю, что именно такое наказание будет отвечать принципам справедливости и соразмерности совершенных преступлений“, – сказала гособвинитель.

Также прокуратура попросила удовлетворить иски потерпевших и взыскать с Тагирова издержки на услуги госзащитника на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Радика Тагирова обвиняют в убийстве 31 пенсионерки, трех покушениях и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. По версии следствия, все преступления Тагиров совершал с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Он орудовал в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах Урала и Поволжья.

Тагиров находил одиноких пенсионерок и проникал в их квартиры под видом работника коммунальной службы. После этого он нападал на женщин, душил их и избивал, а затем похищал деньги.

Мужчину задержали в декабре 2020 года. Тагиров во всем сознался и рассказал, как совершал преступления, однако когда начался судебный процесс мужчина заявил о самооговоре.

Взято отсюда.

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