Житель Локтевского района обвиняется в убийстве своего приятеля

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Горняк Локтевского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 22 февраля 2024 года обвиняемый у себя дома распивал спиртное вместе с двумя знакомыми. Когда один из мужчин ушел, между хозяином и оставшимся гостем возник конфликт. Оскорблённый поведением приятеля, обвиняемый избил его, а затем горлышком разбитой бутылки нанес смертельное ранение в шею. После произошедшего он лег спать, а утром обнаружил, что его 60-летний знакомый не подает признаков жизни.

Ранее обвиняемый был судим за совершение преступления против личности, однако на путь исправления не встал. По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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