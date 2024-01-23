Житель Новоалтайска убил сожительницу и месяц прятал ее тело в подполе

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Пьяные сожители поссорились на бытовой почве, и мужчина в порыве гнева взялся за нож. Результатом перепалки стало убийство женщины

46-летнего жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве женщины, замаскированном под безвестное исчезновение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В январе 2024 года родственники обратились к правоохранителям, заявив об исчезновении 41-летней женщины. Оказалось, что ее смерть носит криминальный характер. 15 января тело пропавшей с признаками насилия нашли в доме, где она жила с сожителем.

По версии следствия, в ночь на 16 декабря 2023 года пьяная пара повздорила. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом, от чего та скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, житель Новоалтайска перенес тело погибшей в подпол и присыпал землей, а также избавился от орудия убийства.

46-летнего мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось , что молодой барнаулец в порыве гнева убил пьяного отца и угодил за решетку.

Взято отсюда.

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