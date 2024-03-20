Житель Поспелихинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве беременной сожительницы

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57 – летнего жителя Поспелихинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 1 января 2024 года обвиняемый совместно со своей 37-летней сожительницей в своем доме в одном из сел Поспелихинского района отмечал Новый год. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт по поводу воспитания 4-летнего сына. Испытывая неприязненные чувства, мужчина взял нож и нанес ранение в живот беременной сожительнице на глазах малолетнего ребенка. От полученных травм женщина скончалась.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина неоднократно применял к своей гражданской супруге физическую силу, однако в правоохранительные органы она не обращалась. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Поспелихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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