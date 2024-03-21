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Житель Поспелихинского района убил беременную сожительницу на глазах у ребенка

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Житель Поспелихинского района убил беременную сожительницу на глазах у ребенка

57-летний житель Поспелихинского района обвиняется в убийстве, которое произошло в новогоднюю ночь.

Резонансный инцидент случился в одном из сел. По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, 1 января в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и его беременной сожительницей разгорелся конфликт по поводу воспитания 4-летнего сына. В ходе ссоры обвиняемый схватился за нож и нанес ранение в живот. Все это происходило на глазах у ребенка. В результате от полученных травм женщина скончалась.

Стало известно, что ранее мужчина неоднократно избивал супругу, но в правоохранительные органы она не обращалась.

По факту совершенного преступления заведено уголовное дело.

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Взято отсюда.

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