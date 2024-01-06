Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

В селе Чоя Республики Алтай местный житель пришел к помещению бара с ружьем, чтобы наказать посетителей.

Инцидент произошел в ночь на 5 января, сообщает «Бийск 22». Местные жители неоднократно просили прекратить шум со стороны питейного заведения и жаловались в полицию, но реакции со стороны правоохранителей не последовало. Тогда сельчане в прямом смысле решили взять ситуацию в свои руки.

На кадрах видно, как к бару пришел мужчина с ружьем и открыл огонь. Судя по звукам, пули попали в лампочки или окна. Обошлось без пострадавших. После продолжительных уговоров, сотрудникам полиции удалось забрать ружье.

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Взято отсюда.

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