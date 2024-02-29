Житель Зонального района предстал перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Зонального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, утром 13 декабря 2023 года в одном из сел Зонального района обвиняемый зашел в дом к своему приятелю, с которым накануне у него произошел конфликт. Имея обиду из-за оскорбительных высказываний в свой адрес, он подошел к лежащему на диване хозяину дома и через одеяло стал его душить, удерживая до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни. После произошедшего злоумышленник направился на работу, где рассказал о совершенном им преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Зонального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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