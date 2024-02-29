реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Зонального района предстал перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Житель Зонального района предстал перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Зонального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, утром 13 декабря 2023 года в одном из сел Зонального района обвиняемый зашел в дом к своему приятелю, с которым накануне у него произошел конфликт. Имея обиду из-за оскорбительных высказываний в свой адрес, он подошел к лежащему на диване хозяину дома и через одеяло стал его душить, удерживая до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни. После произошедшего злоумышленник направился на работу, где рассказал о совершенном им преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Зонального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , алтай новости происшествия ,

горняк22 телеграм
В Алтайском крае изменили правила получения регионального материнского капитала

В Алтайском крае изменили правила получения регионального материнского капитала

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 29 февраля приняли…

Узнать больше
В Алтайском крае запретили продажу алкоголя в День победы и дни городов (сел)

В Алтайском крае запретили продажу алкоголя в День победы и дни городов (сел)

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 29 февраля приняли…

Узнать больше
В Алтайском крае стартовала 17-я Зимняя зерновая конференция

В Алтайском крае стартовала 17-я Зимняя зерновая конференция

В Алтайском крае в городе-курорте Белокуриха проходит XVII Зимняя зерновая…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp