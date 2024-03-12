Житель Зонального района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине, что повлекло его смерть

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Зонального района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2023 года в селе Зональное мужчина, находясь в состоянии опьянения, пришел в местный магазин. Ему не понравилось поведение одного из посетителей, который вел себя вызывающе, в связи с чем между мужчинами произошла словесная ссора. Через некоторое время фигурант проследовал в расположенный рядом жилой дом, в подъезде которого он встретил оппонента. Из-за ранее произошедшего конфликта он избил мужчину, нанеся ему в область головы не менее 17 ударов руками и ногами. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователем СК собраны достаточные доказательства, свидетельствующие об умышленном характере совершенного преступления, которые суд принял во внимание и признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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