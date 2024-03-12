реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Житель Зонального района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине, что повлекло его смерть

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Житель Зонального района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине, что повлекло его смерть

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Зонального района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2023 года в селе Зональное мужчина, находясь в состоянии опьянения, пришел в местный магазин. Ему не понравилось поведение одного из посетителей, который вел себя вызывающе, в связи с чем между мужчинами произошла словесная ссора. Через некоторое время фигурант проследовал в расположенный рядом жилой дом, в подъезде которого он встретил оппонента. Из-за ранее произошедшего конфликта он избил мужчину, нанеся ему в область головы не менее 17 ударов руками и ногами. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователем СК собраны достаточные доказательства, свидетельствующие об умышленном характере совершенного преступления, которые суд принял во внимание и признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

новости республики алтай , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Что нельзя делать в Рамадан: чем отличается пост в исламе от христианского

Что нельзя делать в Рамадан: чем отличается пост в…

Мусульмане. Ислам Фото: Unsplash.com У мусульман идет священный месяц Рамадан.…

На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели и порывистый ветер

На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели…

Снег. Ветер. Погода Фото: unsplash.com Жителям региона напоминают, что из-за…

На Алтае водитель без прав влетел в стелу заправки и перевернулся

На Алтае водитель без прав влетел в стелу заправки…

ДТП на Алтае Фото: 04.мвд.рф Водитель не справился с управлением…

В Барнауле иномарка и троллейбус столкнулись на Балтийской – есть пострадавший

В Барнауле иномарка и троллейбус столкнулись на Балтийской –…

Авария в Барнауле Фото: Barnaul 22 Троллейбус наехал на иномарку…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp