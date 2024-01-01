Жителей Алтайского края предостерегают от запуска салютов в ветреную погоду

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️️️В условиях сильного ветра использование пиротехники даже на открытых пространствах может быть опасно. Ветром салют легко унесет в чью-нибудь квартиру

Запуск фейерверков при сильном ветре может грозить непредвиденными последствиями, напоминают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Главная проблема в том, что во время ветра фейерверк может изменить свою траекторию и угодить в непредсказуемое место, например, в окна домов, на балконы и крыши, что может даже повлечь пожар.

“Пример – происшествие в городе Бийске, где в прошлом году из-за залетевшей в окно ракеты произошел пожар в квартире “, – вспоминают спасатели.

В МЧС советуют быть крайне осторожными с пиротехникой, особенно в непогоду.

Напомним, что в Барнауле решили отказаться от общегородских предновогодних салютов .

Взято отсюда.

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