Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба картофельной палочкой

Это связано со снижением качества зерна в прошедшем сезоне.

Картофельная палочка любит тепло и повышенную влажность, легко переносит самые неблагоприятные условия – её споры гибнут только после кипячения в течение шести часов. Потому заражённая мука легко проходит сквозь раскалённую печь, и картофельная палочка попадает в готовый хлеб, вызывая развитие картофельной болезни. Есть благоприятный для ее развития период – с мая по октябрь, есть «предпочтительные» сорта, прежде всего – это белый хлеб с большим процентом влажности. Споры картофельной палочки не могут развиваться без воды, например, в сухарях и в сушках, и в слишком кислой среде ржаных сортов хлеба. Распознать проявления картофельной болезни довольно просто. Специалисты говорят – употреблять в пищу такой хлеб ни в коем случае нельзя.

Внешне хлеб такой же, но запах появился сладковатый. Это говорит о том, что хлеб заболел картофельной болезнью, и на следующие сутки у нас уже будет не такой мякиш, он будет с тёмными пятнами, слизистыми нитями. Картофельная палочка при распаде продуцирует различные токсичные вещества. И самое простое, самое безопасное, что может вызвать картофельная болезнь– это нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта.

Светлана Конева , КТН, доцент кафедры «Технология хранения и переработки зерна» АлтГТУ

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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