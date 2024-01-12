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Жителей Рубцовска обманули лже-сотрудники компании сотовой связи

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Жителей Рубцовска обманули лже-сотрудники компании сотовой связи

Жители Рубцовска стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками компании сотовой связи.

62-летнему местному жителю позвонил неизвестный и представился оператором одной из мобильных сетей. Он убедил мужчину, что необходимости сменить тариф. Для это попросил продиктовать смс-код, который придет ему на сотовый телефон.

Через некоторое время мужчина узнал, что на него оформлен кредит в 40 000 рублей.

52-летней женщине тоже позвонил якобы сотрудник компании сотовой связи. Он сообщил, что заканчивается договор на пользование сим-картой, поэтому его надо продлить. Рубцовчанка также продиктовала код из пришедшего смс-сообщении и вскоре узнала, что на нее оформлен онлайн-кредит на сумму более 500 тыс. рублей.

В региональном ГУ МВД призывают граждан не называть неизвестным людям коды и пароли, которые приходят в смс-сообщениях, кем бы не представлялись звонившие: сотрудниками банка, оператором мобильной связи или правоохранителями. Мошенники используют различные схемы, но цель у них одна — похитить деньги.

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