Жители Алтайского края смогут задать вопросы по защите своих прав от действий кредиторов

25 января судебные приставы Алтайского края проведут горячую линию по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий кредиторов.

Жители региона могут обратиться по телефону 8 (3852) 29–59–48 в рабочее время с 10.00 до 17.00 часов. Специалисты дадут советы в случае нарушения их законных прав в результате недобросовестных действий со стороны кредиторов.

Также в рамках работы горячей линии проинформируют об изменениях в законодательстве о взыскании просроченной задолженности, которые вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

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Взято отсюда.

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