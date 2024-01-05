Жители Барнаула засняли красивый рассвет 5 января

Утро 5 января порадовало жителей Барнаула красивым рассветом.

Своими фотографиями горожане поделились в соцсетях. На кадрах можно видеть очень красивое ярко-розовое небо.

Многие пользователи были раздосадованы тем, что пропустили великолепное природное явление из-за сна. Впрочем, в последнее время красивые рассветы стали весьма частым явлением и очередная возможность увидеть необычное утро еще обязательно появится.

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Взято отсюда.

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