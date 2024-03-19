Жители барнаульского поселка из-за нашествия бродячих собак создали петицию

«Мы, жители п.Кирово, Барнаул, Алтайский край, Россия, столкнулись с серьезной проблемой — увеличением числа бродячих собак в нашем районе. Эти животные представляют реальную опасность для нашего населения, особенно для детей идущих в школу. Согласно статистике ВОЗ (2018), каждый год около 55 000 человек умирают от бешенства по всему миру и большинство из них были укушены бродячими собаками. Мы требуем от ответственных органов принять необходимые меры по контролю за численностью бездомных животных и обеспечить безопасность наших детей и всех жителей района.», — говорится в петиции.

Взято отсюда.

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