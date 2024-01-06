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Жители края добровольно сдали в Росгвардию 48 единиц незаконно хранящегося оружия

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Жители края добровольно сдали в Росгвардию 48 единиц незаконно хранящегося оружия

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю подвели итоги работы по приему у населения незаконно хранящегося оружия. С начала 2023 года в рамках добровольной кампании жители Алтайского края сдали в региональные подразделения лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии Российской Федерации 48 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе 41 единицу охотничьих гладкоствольных длинноствольных ружей и 1 ствол к гладкоствольному оружию, 1 единицу нарезного оружия, 3 единицы газового оружия, 1 единицу оружия ограниченного поражения, 1 обрез, а также 180 патронов для различных видов оружия и 1235 граммов пороха. Всем добровольно сдавшим оружие назначены денежные выплаты в размере от 500 до 8 800 рублей, в зависимости от вида оружия, а также его состояния и исправности. Общая сумма вознаграждений, произведенных населению за 12 месяцев 2023 года в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» составила 282 660 рублей. Управление Росгвардии по Алтайскому краю напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, однако лица, добровольно сдавшие эти предметы, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Обращаться по вопросу добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов следует в ближайший отдел полиции или к сотрудникам территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Взято отсюда.

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