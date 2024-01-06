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Жители Рубцовска жалуются на стаю агрессивных бродячих собак

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Жители Рубцовска жалуются на стаю агрессивных бродячих собак

В Алтайском крае вновь подняли вопрос, связанный с бездомными собаками. На этот раз пожаловались жители Рубцовска.

Горожане обеспокоены тем, что происходит по адресу ул. Краснознаменская и Бульвар Победы, 20. По словам местных жителей, из дома страшно выходить, поскольку по улицам бродит стая злых собак.

«Заявку делали на отлов неоднократно не только мы, но и другие жильцы данного района, все без толку…», – рассказала участница сообщества «Инцидент Рубцовск».

На кадрах видно, как идут люди, а мимо них пробегает не менее 10 собак. Неизвестно, чем может закончиться подобный променад.

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Взято отсюда.

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