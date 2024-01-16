Жители Славгорода мерзнут в домах из-за проблем с котельной

Фото: Анна Меньшикова/Толк

Местные жители просят губернатора Алтайского края и региональную прокуратуру обратить внимание на ситуацию и помочь им решить проблему с теплом

Некоторые жители Славгорода пожаловались, что у них уже несколько дней отсутствует отопление в домах, сообщает “Инцидент Барнаул” .

Местные жители пояснили, что в домах, подключенных к городской котельной №38, уже несколько дней нет отопления.

“Каждый день нам обещают тепло, а по итогу вчера утром из двух рабочих котлов ни один не работал. После всех жалоб, писем в соцсетях главе городу один котел включили, но есть аварийная ситуация: на котле трещина – ее надо варить. Перед отопительным сезоном нас уверяли в том, что город готов к зиме, на деле оказалось другое. Новый котел есть, но его не подключили“, – говорит горожанка Наталья.

По ее словам, качество угля также оставляет желать лучшего. При этом жителям якобы приходят квитанции с огромными суммами, но перерасчет не делают и компенсации по возврату не начисляют.

Другой славгородец Алексей добавил, что в школах и садиках температура составляет 15–16 градусов.

“Теплоснабжающая организация и администрация города бездействуют, котлы ремонтируют, они снова выходят из строя, угля нормального нет, сотрудники по телефону сообщают, что топят снегом с углем. Глава города в начале отопительного сезона доложила о готовности котельных и необходимом запасе угля, это не соответствует действительности!” – написал горожанин.

Взято отсюда.

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