Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Мужчина лично записал голосовое сообщение с дискредитирующим содержанием в отношении армии и отправил в группу в одном из мессенджеров

Жителя Майминского района признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных Сил России, сообщила пресс-служба Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай.

Суд установил, что мужчина 7 января отправил в группе мессенджера голосовое сообщение, в котором дискредитировал Вооруженные Силы России и дал негативную оценку их действий на Украине.

“Суд с учетом всех обстоятельств по делу назначил лицу, совершившему административное правонарушение, наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей“, – заявили в суде.

Ранее жительницу Барнаула обвинили в дискредитации российской армии . Она разместила на своей странице во “ВКонтакте” статус, в тексте которого подрывала доверие к проведению спецоперации.

Взято отсюда.

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