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Жителя Алтайского края подозревают в попытке поджечь объект Минобороны

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Жителя Алтайского края подозревают в попытке поджечь объект Минобороны

44-летнего жителя Алтайского края задержали по подозрению в покушении на теракт, сообщает регионально УФСБ. Мужчина пытался поджечь одно из зданий в собственности Минобороны.

Ведомство утверждает, что обвиняемый по собственной инициативе установил через интернет связь с представителем террористической организации, запрещенной в России. Кроме того, злоумышленник заявил о готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

Затем мужчина по указаниям куратора изготовил коктейли Молотова, чтобы поджечь один из объектов Минобороны. Во время этого действия его и задержали контрразведчики. Вину задержанный признал.

Суд отправил террориста в СИЗО.

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